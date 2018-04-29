فيورنتينا يقهر نابولي ويضع يوفنتوس على مشارف لقبه السابع

أسدى فيورنتينا خدمة كبيرة ليوفنتوس المتصدر ووضعه على مشارف اللقب السابع على التوالي عندما ألحق خسارة مذلة بمطارده المباشر نابولي 3-0 اليوم الأحد في المرحلة الـ35من الدوري الإيطالي.

فبعدما تغلب على يوفنتوس 1-0 في المرحلة الماضية وقلص الفارق إلى نقطة واحدة منعشا آماله في الفوز باللقب الأول منذ 1990 والثالث في تاريخه بعد الأول عام 1987، تلقى الفريق الجنوبي خسارة موجعة أعادت الفارق إلى 4 نقاط قبل 3 مراحل من نهاية الموسم.

وأحرز جيوفاني سيميوني ثلاثية (34) و(62) (90+3)، ليرتفع رصيد الفريق الفائز إلى 54 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية.. في المقابل تجمد رصيد نابولي عند 84 نقطة في المركز الثاني.

ويملك يوفنتوس الذي خطف فوزا قاتلا من مضيفه إنتر ميلان 3-2 في "دربي إيطاليا" السبت في ميلانو بعدما قلب تخلفه 1-2، فرصة التتويج الأسبوع المقبل في حال فوزه على بولونيا السبت وخسارة نابولي أمام تورينو.

وفي باقي المباريات، عزز أتالانتا حظوظه الأوروبية بفوزه على ضيفه جنوى 3-1، وانفرد سمبدوريا بالمركز الثامن مؤقتا بفوزه على ضيفه كالياري 4-1، كما عزز كروتوني حظوظه بالبقاء في الدرجة الأولى بتغلبه على ساسوولو 4-1، وحذا سبال حذو كروتوني وأنعش آماله بالبقاء أيضا بعدما حسم لصالحه قمة مؤخرة الترتيب أمام مضيفه هيلاس فيرونا التاسع عشر قبل الأخير 3-1، وانتزع بينيفينتو أول الهابطين إلى الدرجة الثانية، تعادلا معنويا من ضيفه أودينيزي 3-3.

المصدر: وكالات