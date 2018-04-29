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نادال يعانق لقب دورة برشلونة للمرة الـ11 في تاريخه

الرياضة

نادال يعانق لقب دورة برشلونة للمرة الـ11 في تاريخه
Reuters
رافائيل نادال
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أحرز الإسباني رافائيل نادال المصنف أول عالميا لقب بطل دورة برشلونة للتنس للمرة الحادية عشرة، إثر فوزه الأحد في النهائي بسهولة على الشاب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-2 و6-1.

وهذا الفوز هو الـ 401 على الملاعب الترابية للماتادور الإسباني، رابع أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات على هذه النوعية من الملاعب بعد الأرجنتيني غييرمو كوريا برصيد 659 فوزا، والإسباني مانويل أورينتيس (502) والنمساوي توماس موستر (422).

وسيسمح اللقب الـ 77 لنادال (31 عاما)، منها 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بالاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي غدا الاثنين، ولم يخسر سوى 35 مباراة على الملاعب الترابية، ويتضمن سجله في دورة برشلونة 58 فوزا حتى الآن مقابل 3 هزائم.

وعزز نادال أيضا رقمه القياسي من حيث عدد المجموعات المتتالية دون هزيمة على الملاعب الترابية بعدما رفعه إلى 46 مجموعة منذ خسارته الأخيرة على هذا النوع من الملاعب العام الماضي في ربع نهائي دورة روما على يد النمساوي دومينيك تييم وصيفه في برشلونة العام الماضي.

وكان ابن مايوركا أحرز الأحد الماضي لقبه الحادي عشر أيضا في دورة مونتي كارلو، ويأمل بأن يتوج للمرة الحادية عشرة أيضا في رولان غاروس التي تحتضن ملاعبها بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، من 27 مايو إلى 10 يونيو.

من جانبه، خاض تسيتسيباس (19 عاما) أول نهائي في مسيرته الاحترافية، وسيدخل قائمة الخمسين الأوائل في التصنيف الجديد للاعبين المحترفين ليصبح أول يوناني يحقق هذا الإنجاز.

وكان تسيتسيباس حقق الجمعة أهم فوز في مسيرته حتى الآن بتغلبه على تييم 6-3 و6-2 في ربع النهائي.

المصدر: أ ف ب

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