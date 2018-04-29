نادال يعانق لقب دورة برشلونة للمرة الـ11 في تاريخه

أحرز الإسباني رافائيل نادال المصنف أول عالميا لقب بطل دورة برشلونة للتنس للمرة الحادية عشرة، إثر فوزه الأحد في النهائي بسهولة على الشاب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-2 و6-1.

وهذا الفوز هو الـ 401 على الملاعب الترابية للماتادور الإسباني، رابع أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات على هذه النوعية من الملاعب بعد الأرجنتيني غييرمو كوريا برصيد 659 فوزا، والإسباني مانويل أورينتيس (502) والنمساوي توماس موستر (422).

وسيسمح اللقب الـ 77 لنادال (31 عاما)، منها 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بالاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي غدا الاثنين، ولم يخسر سوى 35 مباراة على الملاعب الترابية، ويتضمن سجله في دورة برشلونة 58 فوزا حتى الآن مقابل 3 هزائم.

King Rafa reigns in Barcelona for the 11th time 🙌



Which moment was your favourite? 🤔 Let us know in the comments! 👇



Watch the full match replay on @TennisTV: https://t.co/Gjs46iXzzQpic.twitter.com/DsEjgbcpse — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 29, 2018

وعزز نادال أيضا رقمه القياسي من حيث عدد المجموعات المتتالية دون هزيمة على الملاعب الترابية بعدما رفعه إلى 46 مجموعة منذ خسارته الأخيرة على هذا النوع من الملاعب العام الماضي في ربع نهائي دورة روما على يد النمساوي دومينيك تييم وصيفه في برشلونة العام الماضي.

وكان ابن مايوركا أحرز الأحد الماضي لقبه الحادي عشر أيضا في دورة مونتي كارلو، ويأمل بأن يتوج للمرة الحادية عشرة أيضا في رولان غاروس التي تحتضن ملاعبها بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، من 27 مايو إلى 10 يونيو.

"I had no options. He didn't give me any air to breathe out there."



Take a bow, @StefTsitsipas! 👏 What an outstanding week from both of these guys 👊💥#bcnopenbspic.twitter.com/rk6fyJGXNY — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 29, 2018

من جانبه، خاض تسيتسيباس (19 عاما) أول نهائي في مسيرته الاحترافية، وسيدخل قائمة الخمسين الأوائل في التصنيف الجديد للاعبين المحترفين ليصبح أول يوناني يحقق هذا الإنجاز.

وكان تسيتسيباس حقق الجمعة أهم فوز في مسيرته حتى الآن بتغلبه على تييم 6-3 و6-2 في ربع النهائي.

المصدر: أ ف ب