صلاح ينفجر على "تويتر" بسبب أزمته مع اتحاد الكرة المصري

خرج اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي،اليوم الأحد، عن صمته بسبب الأزمة مع اتحاد الكرة المصرية، وتحدث عبر حسابه على "تويتر" عن "معاملة مهينة.

وكتب صلاح، على خلفية استخدام صوره في اللوحات الدعائية والإعلانات : "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا".

بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا... — Mohamed Salah (@MoSalah) April 29, 2018

وسبق أن تفجرت أزمة بين صلاح والاتحاد المصري، بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب الذي يرى محاميه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلالها بدون سند قانوني.

وترجع الأزمة لثلاثة إعلانات، الأول الشركة الراعية التي قامت بوضع صورة اللاعب على طائرة المنتخب بجوار إعلان لإحدى شركات الاتصالات تنافس شركة أخرى تعاقد معها صلاح، والثاني وضع صورة صلاح على إعلان للشيكولاتة بدون الحصول على إذنه، بينما أشار البعض لقيام اللاعب بعمل حملتين جديدتين لإعلان (أقوى من المخدرات) برغم موافقة الشركة على إعلان وحيد.

وأكد وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز، في وقت سابق أن المشكلة مع صلاح في طريقها للحل.

وكتب عبد العزيز تغريدة على حسابه في "تويتر": " سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة أن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري المحب والمخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل.. تحيا_مصر".

المصدر: وكالات