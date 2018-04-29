فيرغوسون يكرم فينغر في زيارته الأخيرة إلى "أولد ترافورد"

كرم المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغوسون مدرب أرسنال أرسين فينغر قبيل انطلاق مباراة الفريقين الأخيرة للفرنسي على ملعب أولد ترافورد قبل رحيله في ختام الموسم.

وطبع التنافس الشديد العلاقة بين فيرغوسون خلال إشرافه على "الشياطين الحمر" (بين 1986 و2013)، وفينغر الذي يشرف على أرسنال منذ 1996 وأعلن مؤخرا أنه سيرحل عن النادي اللندني في نهاية الموسم الحالي.

وقبيل انطلاق المباراة بين الفريقين الأحد، قدم إليه فيرغوسون درعا تذكارية، وإلى جانبه المدرب الحالي للفريق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي عانق فينغر على رغم العلاقة المتوترة التي جمعت بينهما في الأعوام الماضية.

وقال فيرغوسون في تصريحات نقلها عنه الموقع الإلكتروني ليونايتد: "ثمة أندية كبيرة ومنافسة رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن، إلا أن منافسة يونايتد وأرسنال كانت رائعة لصالح اللعبة. هي صنعت الدوري الممتاز".

وأضاف: "تقريبا كل مباراة لعبناها ضد أرسنال، كان ثمة أمر ما على المحك. كانت ثمة مواجهات لوجود مدربين وفريقين يتنافسان على جائزة واحدة: لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "خلال عهدي، خضنا في بعض الجدالات، إلا أنني لطالما احترمت الرجل لأنه قام بعمل مذهل في ناديه".

وقاد فينغر أرسنال إلى سلسلة ألقاب أبرزها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات (1998، 2002، و2004).

المصدر: أ ف ب