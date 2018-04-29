سيتي يقسو على وست هام ويعادل إنجاز تشيلسي الموسم الماضي

واصل مانشستر سيتي المتوج باللقب انتصاراته وتغلب على مضيفه وست هام يونايتد 4-1 الأحد، في المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي، معادلا الرقم القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد.

سجل ليروي ساني في (د.13) وبابلو زاباليتا في (د.27 بالخطأ في مرمى فريقه)، وغابرييل خيسوس في (د.53) وفرناندينهو في (د.64) بينما أحرز آرون كريسويل هدف وست هام الوحيد في (د.42).

وهذا الفوز الثلاثون لمانشستر سيتي في موسم واحد معادلا الرقم القياسي الذي حققه تشيلسي في الموسم الماضي عندما توج باللقب في أول موسم تحت إشراف مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي.

وعزز مانشستر سيتي موقعه في الصدارة برصيد 93 نقطة، وأصبح على بعد نقطتين من الرقم القياسي في أكبر عدد من النقاط في موسم واحد (95) والذي سجله تشيلسي موسم 2004-2005.

ورفع مانشستر سيتي غلته من الأهداف هذا الموسم إلى 102 هدفين في 35 مباراة وبات أسرع فريق يبلغ 100 هدف منذ إيفرتون في موسم 1931-1932 (في 32 مباراة).

كما عادل سيتي غلته من الأهداف في موسم واحد والتي كان حققها موسم 2013-2014، وبات على بعد هدف واحد من غلة تشيلسي صاحب الرقم القياسي موسم 2009-2010.

المصدر: وكالات