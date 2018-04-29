نجم مانشستر يونايتد: صلاح لا يختلف عن ميسي

اعتبر جوردون ستراكان اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد، أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول، جدير بأن يقارن بالأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ستراكان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لو أخذنا في الاعتبار ما فعله صلاح هذا الموسم، فإنه يستحق مقارنته بميسي".

وأوضح ستراكان أن صلاح يفعل أشياء يشتهر بها ميسي، ولا يمكن التصدي له، إذ يمكنه خداعك في اتجاهات مختلفة، ومراوغتك، ولديه كل شيء في جعبته".

ويعتبر محمد صلاح أكثر لاعب عربي يسجل الأهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 13 هدفا متخطيا رصيد الجزائري رابح مادجر صاحب الـ12 هدفا، كما أصبح اللاعب الإفريقي صاحب الأهداف الأكثر في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 10 أهداف، متفوقا على صامويل إيتو في 2010-2011.

وفاز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات