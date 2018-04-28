يوفنتوس يضرب إنتر في الدقائق الأخيرة ويتمسك بالصدارة

حقق يوفنتوس انتصارا مثيرا بعدما حول تأخره 1-2 إلى فوز 3-2 على مضيفه إنتر ميلان اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق البرازيلي دوغلاس كوستا في (د.14) وتعرض إنتر لضربة موجعة لطرد ماتياس فيتشينو في (د.18) لكن رغم النقص العددي أدرك الأرجنتيني ماورو إيكاردي التعادل لأصحاب الأرض في (د.52).

وسجل إنتر ميلان هدفا بنيران صديقة عبر أندريا بارتزالي في (د.65 بطريق الخطأ في مرمى فريقه) ولكن يوفنتوس انتفض في اللحظات الأخيرة حيث سجل كوادرادو هدف التعادل للفريق الضيف في (د.87).. وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة خطف هيغوايين هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز.

وبهذا الفوز المثير، حصن فريق السيدة العجوز صدارته للدوري الإيطالي برصيد 88 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلتقي غدا الأحد، مع مضيفه فيورنتينا.. في المقابل تجمد رصيد إنتر عند النقطة 66 في المركز الخامس.

المصدر: RT







