فوز صعب لبدلاء ريال مدريد على ليغانيس في "الليغا"

انتزع ريال مدريد فوزا صعبا من ضيفه ليغانيس 2-1، اليوم السبت، ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما غاريث بيل في (د.8) وبورخا مايورال في (د.45). بينما سجل داركو براساناك هدف حفظ ماء الوجه لليغانيس في (د.66).

ورفع الريال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد، الوصيف، وتوقف رصيد ليغانيس عند 40 نقطة في المركز السادس عشر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز الريال 2-1.

وأراح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي عددا من نجوم فريقه استعدادا لمباراة البايرن يأتي في مقدمتهم كريستيانو رونالدو ومارسيلو وكايلور نافاس وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش.

المصدر: وكالات