كريستال بالاس يكتسح ليستر سيتي في "البريميرليغ"

اكتسح كريستال بالاس ضيفه ليستر سيتي بخماسية نظيفة، اليوم السبت، ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتناوب على خماسية الفريق الفائز، العاجي ويلفريد زاها في (د.17) وجيمس ماكارثر في (د.38) وروبن لوفتوس تشيك في (د.81) والهولندي باتريك فان انهولت في (د.84) والبلجيكي كريستيان بينتيكي في (د.90 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز رفع كريستال بالاس رصيده إلى 38 نقطة، ارتقى بها للمرتبة الحادية عشرة، في حين ظل الزوار في المركز التاسع بـ44 نقطة.

وفي باقي المباريات، فاز إيفرتون على مضيفه هادرسفيلد بهدفين للتركي جينك توسون في (د.39) والسنغالي إدريسا غوييه في (د.77).. ووست بروميتش البيون على مضيفه نيوكاسل بهدف لماتيو فيليبس في (د.29).. وساوثمبتون على بورنموث بهدفين للصربي دوشان تاديتش في (د.25 و54) مقابل هدف للنروجي جوشوا كينغ في (د.45).

وتعادل بيرنلي مع برايتون سلبا.

وبهذه النتائج، لم يحسم بعد أمر المراكز المتأخرة في جدول البريمييرليغ والفرق التي ستهبط لدوري الدرجة الأولى.

المصدر: وكالات