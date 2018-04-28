دورة برشلونة.. الفوز الـ 400 لملك الملاعب الترابية والنهائي الأول لتسيتسيباس

بات الإسباني رافائيل نادال على بعد خطوة واحدة من لقبه الحادي عشر في دورة برشلونة الإسبانية للتنس بعد بلوغه المباراة النهائية لمواجهة اليوناني المغمور ستيفانوس تسيتسيباس.

وتمكن نادال المصنف أول عالميا من تحقيق فوزا سهلا على البلجيكي دافيد غوفان الرابع 6-4 و6-0، ولحق بتسيتسيباس المصنف في المركز الـ63 عالميا الذي كان بلغ أول نهائي في مسيرته الاحترافية بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 7-5 و6-3.

وهو الفوز رقم 400 لنادال على الملاعب الترابية، فبات رابع أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات على هذه النوعية من الملاعب بعد الأرجنتيني غييرمو كوريا برصيد 659 فوزا، والإسباني مانويل أورينتيس بـ 502، والنمساوي توماس موستر وحقق 422 فوزا.

Another milestone for @RafaelNadal! 🙌



The World No. 1 earns his 400th tour-level clay-court victory against David Goffin @bcnopenbs 💪



Read Tribute ➡️ https://t.co/pZ5YRKyqarpic.twitter.com/6ZbkTzPC93 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 28, 2018

ولم يخسر نادال (31 عاما)، صاحب 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، سوى 35 مباراة على الملاعب الترابية، ويتضمن سجله في دورة برشلونة 57 فوزا حتى الآن مقابل 3 هزائم.

المصدر: أ ف ب