البايرن يقسو على فرانكفورت استعدادا لموقعة مدريد

واصل نادي بايرن ميونيخ انتصاراته في الدوري الألماني، بعد فوزه العريض (4-1) على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة.

وتناوب على تسجيل رباعية البايرن، الذي خاض المباراة بمجموعة من اللاعبين الاحتياطين، كل من نيكلاس دوريتش في الدقيقة (44)، وساندرو فاغنر (76)، ورافينيا (87)، ونيكلاس سولي (90)، بينما سجل سباستيان هيلير، هدف حفظ ماء الوجه لفريق فرانكفورت في الدقيقة (78).

ورفع الفريق البافاري، الذي يستعد المواجهة ريال مدريد الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رفع رصيده بهذا الفوز إلى 81 نقطة، في صدارة الدوري الألماني الذي ضمن التتويج بلقبه مبكرا، بينما توقف رصيد فرانكفورت عند 46 نقطة في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى تعادل هيرتا برلين مع ضيفه أوغسبورغ بهدفين لمثلهما، وشالكه مع بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف لمثله، وتغلب هامبورغ على مضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف لهدف، وفاز فرايبورغ على كولن بثلاثة أهداف لهدفين.

المصدر:GOAL24

عمر بيكضاض