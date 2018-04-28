طبيب البرازيل يكشف فرص مشاركة نيمار في مونديال روسيا

أكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر أن نيمار يبذل جهدا كبيرا للتعافي من إصابته في فبراير الماضي وسيعود في الوقت المناسب للمشاركة مع بلاده في مونديال روسيا.

وقال لاسمر لموقع "غلوبو ايسبورتي" البرازيلي: "نيمار يتعافى بأفضل طريقة ممكنة. إنه يعمل بجهد كبير وتوقعاتنا هي أنه سيصل جاهزا بأفضل طريقة لكي يتمكن من المشاركة بشكل ممتاز في التمارين الخاصة بكأس العالم".

وكان النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيخضع لفحص جديد في 17 مايو لتقييم إعادة تأهيله بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الثالث من مارس، لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى خلال مباراة باريس سنجرمان ضد مرسيليا أواخر فبراير الماضي.

وقال في حدث ترويجي في ساو باولو: "الفحص الأخير سيكون في 17 مايو. وقتها سأرى بشكل أفضل متى سأعلن أنني مستعد للعب"، مضيفا "ليس هناك تاريخ محدد، ولكن لكي أمنحكم تاريخا تقريبيا، فسوف أُعلن موعد قدرتي على العودة إلى اللعب في 17 مايو"، في ما يبدو وكأنه استبعاد ضمني للعودة إلى صفوف ناديه قبل نهاية الموسم.

ويخوض سان جرمان مباراته الأخيرة للموسم في الـ 19 مايو ضد كاين.

إلا أن الأهم بالنسبة لنيمار وملايين البرازيليين، سيكون قدرته على خوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بين الـ 14 يونيو والـ15 يوليو، والمساهمة في قيادة "سيليساو" إلى لقب عالمي سادس.

ويخوض المنتخب البرازيلي معسكرا تدريبيا بين 21 و27 مايو في تيريسوبوليس (ولاية ريو دي جانيرو)، لكن لاسمر اعترف بأن ابتعاد نيمار عن الملاعب منذ فبراير يعني أنه يحتاج في البداية إلى برنامج لياقة مخصص في الفترة التي تسبق نهائيات كأس العالم.

وتابع: "نحتاج لتحسين لياقته البدنية لأنها تراجعت على الأرجح. اللاعبون الذين يتعافون من الإصابات يستحقون تقييما فرديا لتصميم أفضل استراتيجية لهم".