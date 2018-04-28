كونتافيت تنهي مشوار الروسية بافليوتشينكوفا في شتوتغارت

أنهت الإستونية أنيت كونتافيت مشوار الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا في دورة شتوتغارت الألمانية للتنس، بفوزها عليها في مباراة دور ربع النهائي، بمجموعتين لواحدة.

واحتاجت اللاعبة الإستونية لساعة و58 دقيقة لتجاوز عقبة بافليوتشينكوفا، بواقع (7-5، 6-7 و6-4).

وتلتقي كونتافيت في نصف النهائي مع المرشحة الخامسة للقب، التشيكية كارولينا بليسكوف، التي أطاحت باللاتفية يلينا أوستبنكو، بفوزها عليها، بنتيجة (5-7، 7-5 و6-4).

وستجمع مباراة نصف النهائي الثاني الأمريكية كوكو فاندفيغه بالفرنسية كارولين غارسيا.

المصدر: wta

عمر بيكضاض