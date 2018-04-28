كونتافيت تنهي مشوار الروسية بافليوتشينكوفا في شتوتغارت
أنهت الإستونية أنيت كونتافيت مشوار الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا في دورة شتوتغارت الألمانية للتنس، بفوزها عليها في مباراة دور ربع النهائي، بمجموعتين لواحدة.
واحتاجت اللاعبة الإستونية لساعة و58 دقيقة لتجاوز عقبة بافليوتشينكوفا، بواقع (7-5، 6-7 و6-4).
Drop shot perfection from @NastiaPav! #PTGP2018pic.twitter.com/PGJDmRXaLI— WTA (@WTA) 27 апреля 2018 г.
وتلتقي كونتافيت في نصف النهائي مع المرشحة الخامسة للقب، التشيكية كارولينا بليسكوف، التي أطاحت باللاتفية يلينا أوستبنكو، بفوزها عليها، بنتيجة (5-7، 7-5 و6-4).
Comeback complete!@KaPliskova beats Ostapenko 5-7, 7-5, 6-4!— WTA (@WTA) 27 апреля 2018 г.
Grabs the last @PorscheTennis semifinal place! pic.twitter.com/bpsjMPTdWx
وستجمع مباراة نصف النهائي الثاني الأمريكية كوكو فاندفيغه بالفرنسية كارولين غارسيا.
المصدر: wta
عمر بيكضاض