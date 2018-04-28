 
مباشر

كونتافيت تنهي مشوار الروسية بافليوتشينكوفا في شتوتغارت

الرياضة

كونتافيت تنهي مشوار الروسية بافليوتشينكوفا في شتوتغارت
Sputnik
كونتافيت تنهي مشوار الروسية بافليوتشينكوفا في شتوتغارت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k63j

أنهت الإستونية أنيت كونتافيت مشوار الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا في دورة شتوتغارت الألمانية للتنس، بفوزها عليها في مباراة دور ربع النهائي، بمجموعتين لواحدة.

واحتاجت اللاعبة الإستونية لساعة و58 دقيقة لتجاوز عقبة بافليوتشينكوفا، بواقع (7-5، 6-7 و6-4).

وتلتقي كونتافيت في نصف النهائي مع المرشحة الخامسة للقب، التشيكية كارولينا بليسكوف، التي أطاحت باللاتفية يلينا أوستبنكو، بفوزها عليها، بنتيجة (5-7، 7-5 و6-4).

وستجمع مباراة نصف النهائي الثاني الأمريكية كوكو فاندفيغه بالفرنسية كارولين غارسيا.

المصدر: wta

عمر بيكضاض

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة