بالفيديو.. هدف "ساذج" يتسبب بطرد مارادونا من الإمارات

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي إقالة مدربه دييغو مارادونا، بعدما أهدر الفريق فرصة التأهل المباشر لدوري الخليج العربي، بتعادله مع خورفكان في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وكان الفجيرة بحاجة لتحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان اللعب في دوري الأضواء في الموسم المقبل، إلا أنه اكتفى بالتعادل الإيجابي (1-1)، بعدما استقبلت شباكه هدفا "ساذجا" من ركلة ثابتة من منتصف الملعب.

سريعاً.. #خورفكان يعادل النتيجة أمام #الفجيرة بهدف صاروخي خادع حارس المرمى وعن طريق اللاعب عيسى محمد والمتسبب في ضربة جزاء الفجيرة #الفجيرة_خورفكانpic.twitter.com/awRvEVC9t2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 27, 2018

وبهذه النتيجة، يكون اتحاد كلباء قد رافق بني ياس إلى دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد فوزه على العروبة بثنائية نظيفة، فيما أجبر الفجيرة على خوض لقاء مصيري مع حتا صاحب المركز الأخير في الدوري الممتاز.

المصدر: وكالات