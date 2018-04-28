لماذا تغيب ميسي وسواريز عن مؤتمر إنييستا الوداعي؟

كشفت وسائل إعلام إسبانية سبب غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، عن المؤتمر الصحفي الوداعي لزميلهما في فريق برشلونة المخضرم آندريس إنييستا.

وذكرت المصادر أن النجمين الأرجنتيني والأوروغوياني تغيبا لأسباب شخصية، إلا أنهما سيحضران بكل تأكيد الفعاليات التي ستقام لتكريم إنييستا مع نهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يقوم برشلونة بحفل تكريم كبير لقائده إنييستا بعد انتهاء منافسات الدوري الأسباني (الليغا) منتصف الشهر المقبل.

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وأعلن إنييستا أمس، رحيله عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، بعد 17 سنة ساهم فيها في فوز الفريق الكتالوني بـ31 بطولة محلية وقارية، وهي 8 ألقاب في الدوري الإسباني، و7 ألقاب في مسابقة كأس الملك، و7 في كأس السوبر الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في السوبر الأوروبي، ومثلهم في كأس العالم للأندية.

ولم يعلن إنييستا عن وجهته المقبلة، إلا أن الصحف الإسبانية توقعت التحاقه بأحد الفرق في الدوري الصيني.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض