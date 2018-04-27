هوفنهايم يخطف المركز الرابع في "البوندسليغا"

حقق هوفنهايم فوزا ثمينا على ضيفه هانوفر 3-1، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وافتتح أصحاب الأرض التسجبل مبكرا، عن طريق المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش، في (د.16)، ونجح مهاجم هانوفر كينان كرامان في تعديل النتيجة في (د.24).

وفي الشوط الثاني، تمكن كراماريتش من إحراز هدفين آخرين لهوفنهايم، في (د.50 و86).

وبهذه النتيجة، رفع هوفنهايم رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد هانوفر عند 36 نقطة، في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات