ليفانتي يقتنص فوزا مثيرا من إشبيلية في "الليغا"

انتزع فريق ليفانتي فوزا صعبا من ضيفه إشبيلية 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفانتي روجر مارتي في (د.11) وخوسي لويس موراليس في (د.74) فيما سجل هدف إشبيلية الوحيد كارلوس فيرنانديز في (د.16).

وبهذا الفوز، رفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة، في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو، وليغانيس، صاحبي المركزين الرابع عشر، والخامس عشر، وتوقف رصيد إشبيلية عند 48 نقطة، في المركز السابع، بفارق الأهداف أمام خيتافي صاحب المركز الثامن.

المصدر: وكالات