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علم إيران يستفز الحضور في أولى بطولات "WWE" في السعودية

الرياضة

علم إيران يستفز الحضور في أولى بطولات
RT
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فوجئ جمهور نزال "أعظم رويال رامبل"في السعودية بدخول المصارعين الأمريكيين من أصل إيراني الإخوة دايفاري إلى حلبة المصارعة أثناء تقديم أبرز المصارعين السعوديين للجماهير.

واستفز مشهد دخول المصارعين الإيرانيين الحضور، وذلك بعد رفعهما للعلم الإيراني أثناء دخولهما للحلبة.

وذكرت صحيفة عكاظ أن المصارعين السعوديين "الهواة الأربعة" (ناصر، فيصل، حسين، ومنصور)، تكاتفوا مع بعضهم البعض، ليتمكنوا من تلقين "الأخوان دايفاري"، درسا في المصارعة ما دفعهما للخروج من حلبة النزال قبل انتهاء الجولة، في موقف مثير للسخرية".

وانطلق أول مهرجان "رويال رامبل" WWE في السعودية، اليوم الجمعة، في ملعب الجوهرة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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