علم إيران يستفز الحضور في أولى بطولات "WWE" في السعودية

فوجئ جمهور نزال "أعظم رويال رامبل"في السعودية بدخول المصارعين الأمريكيين من أصل إيراني الإخوة دايفاري إلى حلبة المصارعة أثناء تقديم أبرز المصارعين السعوديين للجماهير.

واستفز مشهد دخول المصارعين الإيرانيين الحضور، وذلك بعد رفعهما للعلم الإيراني أثناء دخولهما للحلبة.

The DAIVARI BROTHERS are live in Saudi Arabia, but it seems they're waving a different flag... #WWEGRR@AriyaDaivariWWEpic.twitter.com/gM3yCsJUqL — WWE Universe (@WWEUniverse) April 27, 2018

وذكرت صحيفة عكاظ أن المصارعين السعوديين "الهواة الأربعة" (ناصر، فيصل، حسين، ومنصور)، تكاتفوا مع بعضهم البعض، ليتمكنوا من تلقين "الأخوان دايفاري"، درسا في المصارعة ما دفعهما للخروج من حلبة النزال قبل انتهاء الجولة، في موقف مثير للسخرية".

These Saudi Arabian @WWE prospects just brought the fight to The Daivari Brothers in a BIG way at #WWEGRR! pic.twitter.com/rT0NLAXc9M — WWE (@WWE) April 27, 2018

وانطلق أول مهرجان "رويال رامبل" WWE في السعودية، اليوم الجمعة، في ملعب الجوهرة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير