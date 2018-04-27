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نادال يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة برشلونة

الرياضة

نادال يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة برشلونة
Reuters
رافائيل نادال
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واصل الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا، عروضه القوية وحجز مقعده في نصف نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، بتفوقه على السلوفاكي مارتين كليزان بمجموعتين دون رد، اليوم.

وتمكن حامل لقب البطولة في آخر عامين، خلال ساعة و45 دقيقة، من الفوز على منافسه السلوفاكي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الصربي نوفاك دجوكوفيتش، من الدور الثاني 6-0، و7-5.

وسيلتقي نادال، حامل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة (10 مرات)، في المربع الذهبي مع  البلجيكي ديفيد جوفان عقب فوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بنتيجة 6-7 و6-2 و6-2.

المصدر: وكالات

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