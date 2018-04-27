خروج هاليب وسيفتولينا من ربع نهائي دورة شتوتغارت

خرجت الرومانية سيمونا هاليب والأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفتان أولى وثالثة على التوالي من الدور ربع النهائي لدورة شتوتغارت الألمانية الدولية للتنس، اليوم الجمعة.

ولحقت هاليب وسفيتولينا بالإسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة ثانية والتي خرجت من الدور الثاني بالانسحاب أمام الروسية أنستازيا بافليوتشنكوفا بعد أن خسرت المجموعة الأولى، والألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى في العالم سابقا التي انسحبت بدورها أمام الإستونية أنيت كونتافييت 0-6 و0-2 .

وسقطت هاليب أمام الأمريكية كوكو فانديفيغه 4-6 و1-6، في حين خسرت سفيتولينا أمام الفرنسية كارولين غارسيا السادسة 7-6 (7-4) و4-6 و2-6.

واحتاجت فانديفيغه إلى 74 دقيقة، وهي نفس المدة التي احتاجتها للإطاحة بالروسية ماريا شارابوفا في الدور الأول والفوز عليها لأول مرة منذ سبع سنوات.

المصدر: أ ف ب