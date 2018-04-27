ملعب "سمارا" جاهز لاستضافة فعاليات كأس العالم

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الرياضة الروسية، أن القائمين على ملعب "سمارا"، الذي شيد بمناسبة تنظيم روسيا لمونديال 2018، حصلوا على إذن استغلاله.

ويعتبر ملعب "سمارا" بين أكبر الملاعب التي شيدت لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم 2018، إذ تبلغ مساحته 156 ألف متر مربع، وارتفاعه 60 مترا، ويتسع لـ45 ألف متفرج.

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وسيحتضن الملعب 6 مباريات في بطولة كأس العالم المقبلة، بينها مباراة ضمن الدور ثمن النهائي، وأخرى في الدور ربع النهائي.

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وسوف تقام أول مباراة تجريبية على استاد "سامارا" غدا السبت، لتجمع الفريق المحلي كريليا سافيتوف بضيفه فاكيل، في إطار منافسات الأسبوع الـ35 من دوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم.

وفيما يلي المباريات التي سيحتضنها "سمارا" في دور المجموعات ضمن فعاليات مونديال روسيا 2018:

كوستاريكا # صربيا، الدانمارك # أستراليا، روسيا # أوروغواي، السنغال # كولومبيا.

وستتحدد هوية المنتخبات التي ستلعب مباراتي دور ثمن النهائي، وربع النهائي بعد نهاية منافسات دور المجموعات.

المصدر:RT

عمر بيكضاض