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الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ربع نهائي دورة "شتوتغارت"

الرياضة

الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ربع نهائي دورة
Sputnik Алексей Филиппов
الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ربع نهائي دورة "شتوتغارت"
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حجزت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا مقعدا في ربع نهائي دورة "شتوتغارت" الألمانية للتنس، بعد انسحاب منافستها في الدور الثاني، الإسبانية غاربين موغوروزا.

وأنهت بافليوتشينكوفا المجموعة الأولى لمصلحتها، بواقع (7-5)، قبل أن تضطر موغوروزا، المرشحة الثانية للقب، للانسحاب من المباراة بداعي الإصابة، بعد 45 دقيقة من اللعب.

وضربت النجمة الروسية موعدا في الدور ربع النهائي مع الإستونية أنيت كونتافيت، التي تأهلت على حساب الألمانية أنجليك كيربر.

وبلغت الدور ذاته، اليونانية ماريا ساكاري، بفوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-3 و6-1).

المصدر: rsport.ria.ru
عمر بيكضاض

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