الرئيس البرازيلي يقبل دعوة بوتين لحضور مونديال 2018

أفادت وكالة تاس بأن الرئيس البرازيلي ميشال تامر قبل دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لحضور مباريات نهائيات بطولة كأس العالم المزمعة في روسيا هذا الصيف.

وذكرت الوكالة نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس البرازيلي: "ناقش بوتين مع تامر خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة بينهما، مسألة حضور الرئيس البرازيلي مباريات كأس العالم 2018، ولكن لم يتطرق الجانبان لموعد الزيارة".

ويبحث المنتخب البرازيلي من خلال مشاركته في مونديال 2018 عن حصد اللقب للمرة السادسة في تاريخه، ومحو ذكريات النسخة الماضية التي أقيمت على أرضه، حيث خرج منتخب "السيليساو" من دور نصف النهائي بعد هزيمة مذلة (7-1) أمام منتخب ألمانيا، الذي توج باللقب.

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ووضعت قرعة مونديال 2018 البرازيل في المجموعة

الخامسة التي تضم أيضا سويسرا، وكوستاريكا، وصربيا.

المصدر:RT

عمر بيكضاض