كيف يتعامل لاعبو ليفربول مع الطقوس الدينية لصلاح؟

كشف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، سر الاستقرار النفسي الذي يحظى به نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام: "شيء رائع ما يقوم به محمد صلاح في الملعب، ودائما ما يمتلك حالة من الفرح والنشاط لتسجيل الأهداف .. ليس لدينا أية مشكلة في طقوسه الدينية التي يمارسها قبل المباريات كونه مسلما".

وتابع كلوب: "ننتظر محمد صلاح لمدة دقيقتين قبل المباريات لكي يتوضأ، ولا يوجد لاعب يتذمر من هذا الأمر، بل بالعكس لكل واحد منا طقوسه الدينية".

ويتربع محمد صلاح على عرش هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمير ليغ) برصيد 31 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه الإنجليزي هاري كين.

وتوج صلاح قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليغ لموسم 2017/2018.

المصدر: وكالات