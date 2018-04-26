الدوري الأوروبي.. مارسيليا يضع قدما في النهائي بثنائية في مرمى سالزبورغ

وضع أولمبيك مارسيليا الفرنسي قدما في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه سالزبورغ النمساوي 2-0، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

افتتح فلوران توفين التسجيل للفريق الفرنسي في (د.15) فيما تكفل كلينتون موا نجي بتسجيل الهدف الثاني في (د.63).

وأصبح يكفي مارسيليا الخسارة بفارق هدف وحيد، أوبفارق هدفين شريطة نجاحه في هز الشباك في لقاء العودة للتأهل للنهائي، في حين بات ينبغي على سالزبورغ الفوز بفارق ثلاثة أهداف إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة.

يذكر أن الفائز بلقب البطولة سوف يتأهل لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: DPA