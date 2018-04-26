تعادل بطعم الفوز لأتلتيكو أمام أرسنال في الدوري الأوروبي

انتزع أتلتيكو مدريد تعادلا بطعم الفوز 1-1 من مضيفه أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروباليغ".

وعلى ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، اضطر أتلتيكو للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، عقب طرد لاعبه شيمي فرساليكو لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل أرسنال النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز مهاجمه الفرنسي أليكسندر لاكازيتي هدفا للفريق اللندني في (د.61).

وعلى عكس سير المباراة، وبينما كان أرسنال يبحث عن تسجيل الهدف الثاني، أحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التعادل لأتلتيكو في (د.82) من هجمة مرتدة.

وبات أتلتيكو بحاجة للتعادل السلبي فقط في لقاء العودة، الذي سيقام على ملعبه في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الخميس القادم، للتأهل إلى النهائي، فيما يتعين على أرسنال الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق نتيجة لقاء الذهاب من أجل العبور للمباراة النهائية.

المصدر: وكالات