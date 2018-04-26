الزمالك يسقط الأهلي للمرة الأولى منذ 11 عاما

وضع الزمالك حدا لسلسلة تفوق غريمه التقليدي الأهلي عليه في مبارياتهما ببطولة الدوري المصري، بعدما حقق فوزا معنويا 2-1، في قمة مباريات المرحلة الـ34 (الأخيرة) للمسابقة، اليوم الخميس.

سجل كابونجو كاسونجو في (د.6) وأيمن حفني في (د.21) هدفي الزمالك، فيما تكفل وليد سليمان بتسجيل هدف الأهلي الوحيد في (د.71 من ركلة جزاء).

واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء في وجه عشرة لاعبين من الفريقين.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي، الذي توج بلقبه رقم 40 رسميا قبل انتهاء البطولة بست مراحل، عند 85 نقطة في الصدارة، علما بأن هذه هي الخسارة الثانية التي يتلقاها الفريق في المسابقة هذا الموسم.

ويعد هذا هو الانتصار الأول للزمالك على الأهلي في بطولة الدوري منذ 21 مايو عام 2007، عندما تغلب على الفريق الأحمر 2-0 في موسم 2007-2008.

المصدر: وكالات