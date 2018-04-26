الماتادور نادال يتقدم في بطولة برشلونة

حجز الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، مقعده في دور الثمانية ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس، التي تقام على الأراضي الترابية، اليوم الخميس.

وتغلب نادال، على مواطنه جييرمو غارسيا لوبيز، بسهولة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-4.. ولم يحتج نادال لأكثر من ساعة و18 دقيقة، من أجل تحقيق فوزه الخامس على غارسيا لوبيز.

10-time champion Rafael Nadal sweeps into the Barcelona quarter-finals.



40 straight sets won on clay ✅

9-0 on red dirt in 2018 ✅



Read More ▶️: https://t.co/jeqQqYmyYipic.twitter.com/CUsqbfCUT9 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 26, 2018

وسيلتقي صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة (10 مرات) وحامل اللقب آخر عامين، في الدور المقبل مع السلوفاكي مارتين كليزان، الذي تأهل على حساب الإسباني فيليسيانو لوبيز بمجموعتين دون رد 6-1 و6-4.

Relief for 🇧🇬 Grigor Dimitrov! The second seed saves two match points against 🇹🇳 Malek Jaziri for a place in the Barcelona quarter-finals.



Read More ▶️: https://t.co/9L8phHcFAopic.twitter.com/2Jy5K3E76c — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 26, 2018

في المقابل، ودع التونسي مالك الجزيري منافسات البطولة بعد خسارته أمام البلغاري غريغور ديميتروف بنتيجة 5-7 ,6-3 ,6-7.

المصدر: وكالات