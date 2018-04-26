 
مباشر

الماتادور نادال يتقدم في بطولة برشلونة

الرياضة

الماتادور نادال يتقدم في بطولة برشلونة
Reuters
راقائيل نادال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5ua

حجز الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، مقعده في دور الثمانية ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس، التي تقام على الأراضي الترابية، اليوم الخميس.

وتغلب نادال، على مواطنه جييرمو غارسيا لوبيز، بسهولة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-4.. ولم يحتج نادال لأكثر من ساعة و18 دقيقة، من أجل تحقيق فوزه الخامس على غارسيا لوبيز.

وسيلتقي صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة (10 مرات) وحامل اللقب آخر عامين، في الدور المقبل مع السلوفاكي مارتين كليزان، الذي تأهل على حساب الإسباني فيليسيانو لوبيز بمجموعتين دون رد 6-1 و6-4.

في المقابل، ودع التونسي مالك الجزيري منافسات البطولة بعد خسارته أمام البلغاري غريغور ديميتروف بنتيجة 5-7 ,6-3 ,6-7.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة