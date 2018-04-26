الاتحاد الإنجليزي يتلقى عرضا لبيع استاد "ويمبلي"

تلقى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عرضا لبيع ملعب ويمبلي التاريخي إلى رجل الأعمال الملياردير الباكستاني-الأمريكي شهيد خان، وذلك بحسبما أعلن الطرفان، اليوم الخميس.

وأشارت صحيفة لندن "إيفنينغ ستاندرد" أن شهيد خان الذي يملك نادي فولهام لكرة القدم (درجة أولى) وفريق جاكسونفيل جاغوار المشارك في دوري كرة القدم الأمريكية "أن أف أل"، قدم عرضا بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (698 مليون دولار) لشراء الملعب الوطني.

وفي بيان صادر عن الاتحاد الإنجليزي جاء فيه: "يمكننا أن نؤكد أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تلقى عرضا لشراء ملعب ويمبلي".

ووفقا لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد"، فقد أجرى خان الذي جنى ثروته من بناء شركة "فليكس-أن-غايت" لتصنيع قطع غيار السيارات، اتفاقا تفصيليا مع رئيس الاتحاد الإنجليزي مارت غلين من أجل نقل ملكية الملعب إلى مالك أجنبي وذلك للمرة الأولى.

وتقدم خان بهذا العرض الصادم أمام جميع أعضاء مجلس الاتحاد، الخميس.

ويعتبر ملعب ويمبلي موطن الكرة الإنجليزية، ويتسع لـ 90 ألف متفرج وقد أعيد فتحه عام 2007 بعدما أعيد ترميمه بتكلفة بلغت 757 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: أ ف ب