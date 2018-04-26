سعودي ينطلق في رحلة طويلة إلى موسكو لمساندة "الأخضر" في المونديال

انطلق الرحالة السعودي مخلد بن خالد العتيبي من مدينة تبوك، اليوم الخميس، في رحلته إلى روسيا لتشجيع المنتخب السعودي في كأس العالم 2018.

ويأمل العتيبي في أن يصل إلى موسكو بعد رحلة يبلغ طولها 3000 كم وتستغرق 50 يوما برا، لتشجيع الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ويعتزم الرحال السعودي الوصول إلى روسيا عبر الأردن ومصر وتركيا، ولن يمر بسوريا لأسباب أمنية.

وسيلعب المنتخب السعودي في المونديال ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات روسيا وأورغواي ومصر، وسيبدأ مشواره بمواجهة منتخب روسيا ثم الأورغواي وأخيرا مصر.

المصدر: تاس

فادي سيمير