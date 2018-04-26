مفاجأة.. برشلونة رفض التعاقد مع صلاح بـ "مبلغ زهيد"

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت أن إدارة نادي برشلونة، رفضت الصيف الماضي، التعاقد بمبلغ "زهيد" مع نجم ليفربول الحالي، المصري محمد صلاح.

وذكر موقع "دياريو غول" أن نادى روما الإيطالي، عرض الصيف الماضي على إدارة برشلونة، التعاقد مع صلاح مقابل 40 مليون يورو، إلا أن إدارة البلوغرانا فضلت ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة ضخمة، بلغت قيمتها 105 ملايين يورو، إضافة إلى 35 مليون أخرى حوافز.

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وقد تشعر إدارة برشلونة بالندم على التفريط في التعاقد مع صلاح بـ40 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبر حاليا زهيدا، بالنظر للمستويات التي يقدمها اللاعب المصري، وأيضا للقيمة السوقية الحالية لصلاح، التي تتجاوز 130 يورو.

وسجل صلاح 43 هدفا في 47 مباراة خاضها مع ليفربول في كل المسابقات هذا الموسم، بينما لم يقدم ديمبيلي الإضافة لبرشلونة، لكثرة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب نحو 20 مباراة في مختلف المسابقات، بجانب عجزه عن التأقلم مع الأجواء في الفريق الكتالوني.

المصدر: وكالات