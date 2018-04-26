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ريال مدريد يخسر سلاحا ناريا في موقعة الإياب ضد البايرن

الرياضة

ريال مدريد يخسر سلاحا ناريا في موقعة الإياب ضد البايرن
AFP
ريال مدريد يخسر سلاحا ناريا في موقعة الإياب ضد البايرن
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ذكرت صحيفة ماركا أن كارفاخال لاعب ريال مدريد سوف يغيب عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه على بايرن ميونيخ 2-1 في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن كارفاخال الظهير الأيمن للنادي الملكي، سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة مما يعني ابتعاده عن مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب سانتياغو برنابيو، ولكنه سيتواجد في مباراة النهائي في حال نجح الفريق في التأهل إليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن التشخيص المبدئي للإصابة يبعده عن المشاركة في لقاء الإياب لحين الاختبارات الدقيقة التي ستوضح طبيعة الإصابة غدا.

واضطر زين الدين زيدان مدرب الملكي، لتغيير كارفاخال في الشوط الثاني بعد أن سقط متأثرا بإصابة عضلية بسبب المجهود الهائل الذي قدمه من أجل إيقاف فرانك ريبيري نجم الفريق البافاري.

المصدر: وكالات

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