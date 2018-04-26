مخبر "وادا" يرفض عددا من الاتهامات ضد الرياضيين الروس

تواصل محكمة التحكيم الرياضية (كاس) نشر جزء من قراراتها بشأن "فضيحة المنشطات الروسية" التي طالت مجموعة من الرياضيين الأولمبيين الروس.

وأشارت "كاس" في عدد من الوثائق إلى أن المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات، ومخبر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، غريغوري رودتشينكوف، رفض عددا من الاتهامات ضد الرياضيين الروس.

وأظهرت الوثائق أن رودتشينكوف أخبر المحكمة أنه لم يعط للرياضيين الروس، ما يسمى بـ"كوكتيل ديوشيس"، ولم يشاهدهم يستخدمونها، ولا يستطيع إثبات أن الرياضيين أو المدربين حصلوا على بعض التعليمات لاستخدام هذا "الكوكتيل".

وأكد رودتشينكوف أنه لم يسبق له أن رأى الرياضيين الروس وهم يعطون عينة بول "نظيفة" معدة مسبقا بشكل خاص، مشيرا إلى أنه لا يمكنه أن يقدم دليلا على أن الرياضيين الروس يتلاعبون بطريقة أو بأخرى بعينات اختبارات المنشطات.

وعند سؤاله عن مكونات "الكوكتيل"، أحجم رودتشنكوف عن إجابة مباشرة، وقال إنه لا يعرف كيف وبأي شكل تم تسليم "الكوكتيل" للرياضيين، وكيف استطاعوا أخذه معهم خارج روسيا.

المصدر:vesti.ru

عمر بيكضاض