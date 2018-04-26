نبأ صادم لبايرن ميونيخ قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن مدافع نادي بايرن ميونيخ، الألماني جيروم بواتينغ، سيغيب بداعي الإصابة عن صفوف الفريق "البافاري" لنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن بواتينغ سيغيب لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، ما يعني غيابه عن مباراة فريقه أمام مضيفه ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بواتينغ مهدد أيضا بالغياب عن نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف، بعدما كشف الفحص الأولي تعرضه لإصابة عضلية في فخذه.

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وكان بواتينغ قد أصيب خلال اللقاء الذي جمع البايرن بضيفه ريال مدريد أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وترك المدافع الألماني أرضية الملعب بعد مرور 34 دقيقة فقط على بداية المباراة، التي خسرها الفريق "البافاري" بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض