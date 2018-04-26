سعودي يشارك في أعظم "رويال رامبل"؟ (فيديو وصور)

من المتوقع أن يشهد عرض أعظم "رويال رامبل"، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية غدا، مشاركة المصارع السعودي منصور الشهيل الذي سيكون أول سعودي يشارك في عرض من هذا النوع.

وكان رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، طلب مشاركة مصارع سعودي في العرض.

"منصور الشهيل" يقترب من توقيع عقد مع "WWE" ليصبح أول مصارع سعودي في تاريخ الشركة. pic.twitter.com/pZvv5z6DD9 — Celebrity Gossip ll (@CelebsArabicII) 26 апреля 2018 г.

وبرز اسم الشهيل أو Manny Faberino كما يطلق عليه في عالم المصارعة الحرة العالمية الترفيهية wwe، بين عدد من السعوديين الذين حاولوا نيل شرف الظهور في "رويال رامبل".

وحسب عكاظ، تعتبر حظوظ الشهيل هي الأقوى بين المصارعين السعوديين الـ8 الذين تم اختيارهم، خصوصا وأنه حظي بتجارب سابقة في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بأداء المصارعين (الهاي فلير).

وعاش الشهيل ذو الـ21 عاما معظم حياته في الولايات المتحدة، وهو السعودي الوحيد الذي سبق له خوض تجارب عدة في عالم المصارعة هناك.

المصدر: وكالات