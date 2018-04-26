لاعب أرجنتيني يهدر هدفا محققا بغرابة! (فيديو)

أهدر مهاجم نادي بوكا جونيور، فانتشوبي أبيلا، فرصة هدف محقق بطريقة غريبة، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بضيفه بالميراس، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس "الليبرتادوريس".

وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم الضيوف بهدف مقابل لا شيء، وجد أبيلا نفسه أمام شباك خالية وفي وضع ممتاز لإدراك التعادل لفريقه، إلا أنه تعامل مع الكرة برعونة، قبل أن يسددها بعيدة عن الخشبات الثلاث.

وأضاف بالميراس الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليفوز بالمباراة بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة حافظ بالميراس على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد بوكا جونيور عند 5 نقاط في المركز الثاني.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض