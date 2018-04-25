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بالفيديو.. ماركو أسينسيو يخرس "الأليانز أرينا"

الرياضة

بالفيديو.. ماركو أسينسيو يخرس
AFP
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بعد هفوة دفاعية كارثية من قبل لاعب البايرن رافينيا تمكن ريال مدريد من إضافة الهدف الثاني عبر أسينسيو الذي سدد كرة قوية سكنت شباك أولريتش في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

أسينسيو يضيف الهدف الثاني لريال مدريد في (د.57).

ونجح مارسيلو في إحراز هدف التعادل لريال مدريد في مرمي البايرن في (د.43) بعد تسديدة صاروخية من خارج المربع لم يتمكن أولريتش من التصدي لها.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف في مرمى ضيفه ريال مدريد عبر لاعبه جوشوا كيميتش، من تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لكيلور نافاس حارس الميرينغي بعد تمريرة متقنة من قبل رودريغيز.

المصدر: RT

فادي سيمير

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