بالفيديو.. ماركو أسينسيو يخرس "الأليانز أرينا"
AFP
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بعد هفوة دفاعية كارثية من قبل لاعب البايرن رافينيا تمكن ريال مدريد من إضافة الهدف الثاني عبر أسينسيو الذي سدد كرة قوية سكنت شباك أولريتش في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
أسينسيو يضيف الهدف الثاني لريال مدريد في (د.57).
قوول اسينسيو pic.twitter.com/FiFLgmS8mx— UCL MEDIA (@UCL4ARMEDIA) April 25, 2018
ونجح مارسيلو في إحراز هدف التعادل لريال مدريد في مرمي البايرن في (د.43) بعد تسديدة صاروخية من خارج المربع لم يتمكن أولريتش من التصدي لها.
قوووووووول لـ #ريال_مدريد مارسيلووووووو pic.twitter.com/zpJvWcgXMG— UCL MEDIA (@UCL4ARMEDIA) April 25, 2018
وتقدم بايرن ميونيخ بهدف في مرمى ضيفه ريال مدريد عبر لاعبه جوشوا كيميتش، من تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لكيلور نافاس حارس الميرينغي بعد تمريرة متقنة من قبل رودريغيز.
قوووووول كيميتش pic.twitter.com/FmRcbsiYE7— UCL MEDIA (@UCL4ARMEDIA) April 25, 2018
المصدر: RT
فادي سيمير
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