نادال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في برشلونة

استهل الإسباني رافائيل نادال المصنف أول بنجاح حملة لقبه الثالث على التوالي والحادي عشر في دورة برشلونة الإسبانية للتنس، بفوزه على مواطنه روبرتو كاربايس 6-4 و6-4.

واحتاج نادال إلى ساعة و50 دقيقة للتخلص من عقبة مواطنه كاربايس في أول مباراة بينهما، وواصل سلسلته المميزة على الملاعب الترابية، إذ فاز بـ38 مجموعة متتالية منذ خسارته الأخيرة على هذا النوع من الملاعب العام الماضي في الدور ربع النهائي لدورة روما على يد النمساوي دومينيك تييم وصيفه في برشلونة العام الماضي.

وضرب "الماتادور" الإسباني الساعي إلى تكرار إنجازه في دورة مونتي كارلو التي توج بلقبها الأحد الماضي للمرة الحادية عشرة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، موعدا في الدور ثمن النهائي مع مواطنه غييرمو غارسيا لوبيز الذي استفاد من انسحاب الياباني كي نيشيكوري الوصيف في مونتي كارلو.

يذكر أن نيشيكوري عاد الأسبوع الماضي إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في معصم اليد.

وكسب لوبيز المجموعة الاولى 6-3 قبل أن يضطر نيشيكوري إلى الانسحاب مطلع الثانية بسبب الإصابة.

يذكر أن نادال يطمح لإحراز اللقب الـ 11 أيضا في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى التي تقام من 27 مايو إلى 10 يونيو.

المصدر: أ ف ب