مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة بايرن ميونيخ

كشف المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان ونظيره مدرب بايرن ميونخ يوب هاينكس عن تشكيلتيهما للمواجهة النارية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

🏟️ Bayern are 21 home games unbeaten this season in all competitions (W18 D3). 💪#UCLpic.twitter.com/uhVixbaN5m — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2018

وتخلى زيدان عن مواطنه كريم بنزيما من الهجوم للمباراة الثانية على التوالي في مسابقة أبطال أوروبا، معتمدا بدلا منه على لوكاس فاسكيز بعدما غاب كريم عن لقاء الإياب لربع نهائي البطولة ضد يوفنتوس الإيطالي "3-1" وأيضا الويلزي غاريث بيل الذي شارك أمام السيدة العجوز منذ البداية.



وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:



كيلور نافاس، كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو، كروس، كاسيميرو، مودريتش، إيسكو فاسكيز وكريستيانو رونالدو.

بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:



أولريتش، كيميتش،هوملز، بواتينغ، رافينيا، خاميس رودريجيز، خافي مارتينيز، توماس مولر، ريبيري، روبن ،ليفاندوفسكي.





المصدر: @ChampionsLeague