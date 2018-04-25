27 لاعبا في قائمة السعودية لمواجهة الجزائر واليونان

اختار مدرب منتخب السعودية، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، 27 لاعبا للانضمام للمعسكر، الذي يقام في مدينة "ماربيا" الإسبانية، في إطار تحضيرات الخضر لخوض نهائيات مونديال روسيا 2018.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيخوض خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين، ستكون الأولى أمام الجزائر في التاسع من مايو المقبل، على أن تقام الثانية في الـ15 منه.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني.

الدفاع: أسامة هوساوي، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، محمد البريك، سعيد المولد، معتز هوساوي، محمد جحفلي، علي البليهي، منصور الحربي.

الوسط: تيسير الجاسم، عبد الملك الخيبري، سلمان الفرج، نواف العابد، إبراهيم غالب، عبدلله عطيف، عبدالله الخيبري، حسين المقهوي، محمد الكويكبي، محمد كنو، هتان باهبري.

الهجوم: محمد السهلاوي، مهند عسيري، هارون كامارا.

📄| إدارة المنتخب الوطني الأول تعلن قائمة الأسماء المختارة لمعسكر مدينة ماربيا في أسبانيا الذي ينطلق بعد غدٍ الأربعاء ويستمر حتى الخامس عشر من مايو المقبل. #معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/7YzOedBCZf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) 23 апреля 2018 г.

يذكر أن قرعة مونديال 2018، وضعت السعودية في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخب روسيا صاحب الضيافة، ومصر، وأوروغواي.

المصدر: فيفا