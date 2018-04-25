سقوط مفاجئ لدجوكوفيتش في ثاني أدوار بطولة برشلونة

تعرض الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا سابقا، لخسارة مفاجئة الأربعاء في مباراته الأولى في الدور الثاني من دورة برشلونة للتنس أمام السلوفاكي مارتن كليزان بواقع 2-6 و6-1 و3-6.

وكان من المتوقع أن يواجه دجوكوفيتش الإسباني رافائيل نادال في الدور ربع النهائي ولكن أداءه المخيب للآمال منح الفوز لخصمه كليزان المصنف 140 عالميا، الذي سيواجه أخصائي الملاعب الترابية الإسباني فيليسيانو لوبيز في دور ثمن النهائي.

وبات يتوجب على دجوكوفيتش أن يعيد حساباته ويستعيد مستواه بسرعة مع اقتراب دورة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى الشهر المقبل على ملاعب رولان غاروس.

Martin Klizan upsets Novak Djokovic in three sets at the @bcnopenbs on Wednesday.



Read More ▶️ https://t.co/8Yeesx2Hj6pic.twitter.com/1i9TMfzMJD — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 25, 2018

وما زال دجوكوفيتش يبحث عن استعادة مستواه السابق الذي أهله احتلال صدارة التصنيف العالمي، لذا قرر أن ينتقل إلى كتالونيا من أجل تعويض "عدم خوضه للمباريات"، لكنه لم يتمكن من تفادي خيبة جديدة بعد أسبوع من أداء واعد في دورة مونتي كارلو للماسترز حيث وصل إلى الدور الثالث وخسر أمام النمساوي دومينيك تييم، ورغم ذلك أعلن أنه بات وأخيرا يلعب من دون أن يشعر بألم. وتراجع الصربي للمركز الثاني عشر عالميا، لكن لقاء مع المدرب ماريان فايدا في وقت سابق من هذا الشهر أعاد الآمال بشأن رؤيته مجددا في أعلى المراتب على ملاعب كرة المضرب.

Take a bow, Martin Klizan! 🔥



The 🇸🇰 ousts Djokovic to reach the @bcnopenbs third round 💪



Watch live matches on @TennisTV: https://t.co/elquq6xhHCpic.twitter.com/eFbWPQC7l4 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 25, 2018

وخرج الصربي بشكل مبكر، للمرة الرابعة تواليا، من رابع دورة يخوضها بعد تعافيه من جراحة طفيفة خضع لها في فبراير الماضي، لمعالجة إصابة في المرفق يعاني من آثارها منذ صيف العام الماضي.

وفشل دجوكوفيتش المتوج بـ 12 لقبا في البطولات الكبرى، في بلوغ الدور ربع النهائي لأي دورة منذ خروجه من هذا الدور في ويمبلدون الانجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، في يوليو 2017.

المصدر: أ ف ب