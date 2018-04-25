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رسميا.. دولة جديدة تدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026

الرياضة

رسميا.. دولة جديدة تدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
@FRMFOFFICIEL/ Twitter.com
رسميا.. دولة جديدة تدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026
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أكد رئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أودو أمس، خلال استقباله لوفد من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أن بلاده ستدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026.

وعبر أكوفو أودو خلال استقباله للوفد الإفريقي، الذي ضم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد، إلى جانب نوابه كويسي نينطاكي، وكونسطون عوماري سولماني، وفوزي لقجع، عن دعمه "اللامشروط" لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وكانت مجموعة من الدول قد أعلنت مساندتها للملف المغربي، من بينها الجزائر، ومصر، وقطر، وفرنسا، وفلسطين، وصربيا، وجمهورية الدومينيكان، وبلجيكا.

وينافس الملف المغربي، الملف الثلاثي المشترك (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا)، لتنظيم مونديال 2026، وسيتم الإعلان الرسمي عن الملف الفائز بشرف تنظيم كأس العالم 2026، في الثالث عشر من يونيو المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر:FRMFOFFICIEL

عمر بيكضاض

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