رسميا.. دولة جديدة تدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026

أكد رئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أودو أمس، خلال استقباله لوفد من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أن بلاده ستدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026.

وعبر أكوفو أودو خلال استقباله للوفد الإفريقي، الذي ضم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد، إلى جانب نوابه كويسي نينطاكي، وكونسطون عوماري سولماني، وفوزي لقجع، عن دعمه "اللامشروط" لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

استقبل السيد نانا أكوفو أودو، رئيس جمهورية غانا مساء الثلاثاء 24 أبريل 2018، وفدا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يرأسه السيد أحمد، إلى جانب نوابه السادة كويسي نينطاكي، و كونسطون عوماري سولماني، وفوزي لقجع. pic.twitter.com/kBGYI3jf5T — FRMF (@FRMFOFFICIEL) 25 апреля 2018 г.

وعبر السيد نانا أكوفو أودو، خلال هذا الاستقبال الذي عقده بالقصر الرئاسي بالعاصمة أكرا، عن دعمه اللامشروط لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026. https://t.co/3FSZoNpScK — FRMF (@FRMFOFFICIEL) 25 апреля 2018 г.

وكانت مجموعة من الدول قد أعلنت مساندتها للملف المغربي، من بينها الجزائر، ومصر، وقطر، وفرنسا، وفلسطين، وصربيا، وجمهورية الدومينيكان، وبلجيكا.

وينافس الملف المغربي، الملف الثلاثي المشترك (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا)، لتنظيم مونديال 2026، وسيتم الإعلان الرسمي عن الملف الفائز بشرف تنظيم كأس العالم 2026، في الثالث عشر من يونيو المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر:FRMFOFFICIEL

عمر بيكضاض