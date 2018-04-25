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اعتقال مشجعين بسبب العنف قبل لقاء ليفربول وروما

الرياضة

اعتقال مشجعين بسبب العنف قبل لقاء ليفربول وروما
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اعتقال مشجعين بسبب العنف قبل لقاء ليفربول وروما
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اعتقلت شرطة مرسيسايد رجلين من روما للاشتباه بشروعهما في القتل بعد أن تعرض رجل لإصابات خطيرة قبل مباراة ليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد روما، الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان إن رجلا أيرلنديا يبلغ من العمر 53 عاما تعرض لإصابة في الرأس وهو في حالة حرجة بالمستشفى.

وأضافت الشرطة "نعتقد أن الضحية كان في ليفربول برفقة شقيقه من أجل مباراة قبل النهائي بين ليفربول وروما، وتعرض لهجوم خلال مواجهة بين جماهير روما وليفربول بالقرب من حانة البرت حوالي الساعة 7:35 مساء".

وذكر الشهود أن الضحية تعرض للضرب بحزام ثم سقط على الأرض.

وقالت الشرطة إن الرجلين، وعمرهما 25 و26 عاما، احتجزا من أجل استجوابهما.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن مجموعة من مشجعي روما هاجموا جماهير ليفربول باستخدام الأحزمة.

وقال ليفربول، الذي فاز بالمباراة 5-2، إنه على اتصال بخدمات الطوارئ وسيقدم أي دعم للمشجع وأسرته.

وأضاف النادي في موقعه على الانترنت "نادي ليفربول لكرة القدم مصدوم بعد الاعتداء على مشجع لليفربول قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد روما".

وأظهرت لقطات تلفزيونية من (بي.بي.سي) مجموعة من الشباب في عراك خارج الاستاد قبل المباراة، وكان هناك شخص راقد على الأرض يتلقى العناية والقتال مستمر.

المصدر: رويترز

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