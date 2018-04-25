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لاعب برازيلي يخطف الأضواء بمراوغة مذهلة!

الرياضة

لاعب برازيلي يخطف الأضواء بمراوغة مذهلة!
goleada_inf/Twitter.com
لاعب برازيلي يخطف الأضواء بمراوغة مذهلة!
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خطف لاعب خط الوسط البرازيلي روندينيلي، الأنظار خلال مباراة فريقه "غواراني" أمام مضيفه "أتليتيكو غويانيينسي، في الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم.

وخلال مجريات المباراة، تجاوز روندينيلي أحد لاعبي أتليتيكو غويانيينسي بشكل رائع، على طريقة النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، بعدما رفع الكرة من فوق خصمه بحركة فنية مذهلة، ليرسل بعد ذلك كرة عرضية نحو منطقة الجزاء.

وانتهت المواجهة بفوز نادي أتليتيكو غويانيينسي بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية البرازيلي، بينما تجمد رصيد غواراني عند 3 نقاط في المرتبة الثامنة.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض

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