كيرجاكوف يقدم وصفته لمنتخب روسيا للتألق في مونديال 2018

حث أفضل هداف في تاريخ البطولات الروسية لكرة القدم، النجم المعتزل، ألكسندر كيرجاكوف، لاعبي منتخب بلاده على بذل قصارى جهدهم في بطولة كأس العالم 2018.

وقال مهاجم نادي زينيت سان بطرسبورغ السابق كيرجاكوف: "في بطولة كأس العالم من الضروري أن يبذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم، وهذا سيكون كافيا لتجاوز دور المجموعات.. وهناك (في الأدوار المقبلة) نحتاج إلى قليل من الحظ. أنا متأكد من أنه في نهائيات كأس العالم المقبلة سيتجاوز منتخب روسيا عقبة دور المجموعات وسيظهر النتائج".

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ويفتتح المنتخب الروسي مبارياته في بطولة كأس العالم التي تقام على أرضه، بمواجهة السعودية، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر، وأوروغواي.

وتنطلق فعاليات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها 11 مدينة روسية، في الـ14 من يونيو المقبل، وتستمر حتى الـ15 من يوليو.

المصدر: RT

عمر بيكضاض