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أسطورة ليفربول: صلاح أفضل لاعب على وجه الأرض (فيديو)

الرياضة

أسطورة ليفربول: صلاح أفضل لاعب على وجه الأرض (فيديو)
Reuters Phil Noble
أسطورة ليفربول: صلاح أفضل لاعب على وجه الأرض (فيديو)
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أشاد نجم نادي ليفربول الإنجليزي المعتزل ستيفن جيرارد، باللاعب المصري محمد صلاح بعد نهاية مواجهة "الريدز" وضيفه روما، التي أقيمت أمس، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جيرارد في تصريح لوسائل الإعلام البريطانية: "بدون شك، محمد صلاح هو أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الحالي".

وقدم صلاح أداء راقيا في مباراة أمس، إذ سجل هدفين، وصنع مثلهما، ليقود ليفربول لتحقيق فوز عريض على روما بخمسة أهداف لهدفين.

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تجدر الإشارة إلى أن لقاء العودة بين الفريقين، سيقام الأربعاء المقبل، في ملعب الأوليمبيكو، بالعاصمة الإيطالية روما.

المصدر: تويتر

عمر بيكضاض

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