محمد صلاح يدك حصون روما بهدفين رائعين ويرفض الاحتفال

أضاف محمد صلاح نجم ليفربول الهدف الثاني فى شباك ضيفه روما الإيطالي في المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن ذهاب نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف صلاح في (د.45+1) ليضيف الثاني بعدما انفرد بشكل تام بالحارس أليسون باكير ووضع الكرة بطريقة رائعة للغاية.

وسبق لصلاح أن افتتح التسجيل لليفربول في (د.36) بعد كرة ملتفة رائعة تلقاها من فيرمينو ليفشل الحارس باكير في التصدي لها.

ورفض الفرعون المصري الاحتفال بعد إحرازه الهدف احتراما لفريقه السابق روما.

قووووووووول محمد صلاح pic.twitter.com/5nj9CoOLN1 — UCL MEDIA (@UCL4ARMEDIA) April 24, 2018

وتشهد هذه المباراة الظهور الأول للنجم محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون اللاعب السابع في تاريخ ليفربول الذي يُتوّج بتلك الجائزة.

المصدر: RT

فادي سيمير