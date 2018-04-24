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محمد صلاح يدك حصون روما بهدفين رائعين ويرفض الاحتفال

الرياضة

محمد صلاح يدك حصون روما بهدفين رائعين ويرفض الاحتفال
Reuters
محمد صلاح
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أضاف محمد صلاح نجم ليفربول الهدف الثاني فى شباك ضيفه روما الإيطالي في المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن ذهاب نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف صلاح في (د.45+1) ليضيف الثاني بعدما انفرد بشكل تام بالحارس أليسون باكير ووضع الكرة بطريقة رائعة للغاية.

وسبق لصلاح أن افتتح التسجيل لليفربول في (د.36) بعد كرة ملتفة رائعة تلقاها من فيرمينو ليفشل الحارس باكير في التصدي لها.

ورفض الفرعون المصري الاحتفال بعد إحرازه الهدف احتراما لفريقه السابق روما.

وتشهد هذه المباراة الظهور الأول للنجم محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون اللاعب السابع في تاريخ ليفربول الذي يُتوّج بتلك الجائزة.

المصدر: RT

فادي سيمير

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