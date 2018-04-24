أبطال أوروبا.. التشكيلة الرسمية لموقعة ليفربول وروما

أعلن يورغن كلوب وإيزبيو دي فرانشيسكو المديران الفنيان لناديي ليفربول وروما تشكيلة فريقيهما استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما الثلاثاء على ملعب أنفيلد في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:



ليفربول: كاريوس، ألكسندر أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون، هندرسون، ميلنر، أوكسليد تشامبرلين، محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

TEAM NEWS: Alexander-Arnold, Lovren, Robertson, Oxlade-Chamberlain & Firmino return for Liverpool at Anfield tonight...#UCLpic.twitter.com/Go015wS7E5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 24, 2018





روما: أليسون، فازيو، مانولاس، جيسوس، فلورينزي، دي روسي، ستروتمان، كولاروف، أوندير، ناينغولان، دزيكو.

TEAM NEWS: Cengiz Ünder & Nainggolan start behind Džeko for Roma in Liverpool this evening. #UCLpic.twitter.com/coDBuXuJal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 24, 2018

المصدر: @ChampionsLeague