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أبطال أوروبا.. التشكيلة الرسمية لموقعة ليفربول وروما

الرياضة

أبطال أوروبا.. التشكيلة الرسمية لموقعة ليفربول وروما
Reuters
المصري محمد صلاح
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أعلن يورغن كلوب وإيزبيو دي فرانشيسكو المديران الفنيان لناديي ليفربول وروما تشكيلة فريقيهما استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما الثلاثاء على ملعب أنفيلد في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:

ليفربول: كاريوس، ألكسندر أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون، هندرسون، ميلنر، أوكسليد تشامبرلين، محمد صلاح، ماني، فيرمينو.



روما: أليسون، فازيو، مانولاس، جيسوس، فلورينزي، دي روسي، ستروتمان، كولاروف، أوندير، ناينغولان، دزيكو.

المصدر: @ChampionsLeague

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