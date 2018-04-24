رائحة الثأر تفوح من موقعة بايرن والريال في أبطال أوروبا

تفوح رائحة الثأر من الموقعة المنتظرة بين بايرن ميونيخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء، على ملعب "اليانز أرينا" في ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد مباراة الإياب في الأول من مايو.

ويفتتح ليفربول الإنجليزي وضيفه روما الإيطالي الدور نصف النهائي، مساء الثلاثاء.

وستقام المباراة النهائية للبطولة في 26 مايو في كييف.

ويحفل تاريخ البطولة بالمواجهات المثيرة بين الفريقين العريقين المتوجين معا 17 مرة، 12 لريال (رقم قياسي) و5 مرات لبايرن، لكن "الملكي" الإسباني خرج فائزا من المواجهتين الأخيرتين في 2014 و2017 وتوج بطلا في المناسبتين.

لذلك فإن مواجهتهما غدا التي تعتبر بمثابة النهائي المبكر، تحمل معاني الثأر وأيضا التحدي بعد أن أعلن مسؤولون في بايرن أن فريقهم هو الوحيد القادر على الحاق الهزيمة بريال

ويتساوى الفريقان في تاريخ المواجهات في دوري الأبطال، إذ التقيا 24 مرة، ففاز كل من بايرن وريال 11 مرة، وتعادلا مرتين، بحسب إحصاءات الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

كما التقى الفريقان 6 مرات في نصف نهائي المسابقة بصيغتيها القديمة والجديدة، وكان العبور إلى النهائي من نصيب بايرن 4 مرات.

وتفوق الريال بوضوح على منافسه ذهابا وإيابا في النسخة الماضية، ففاز 2-1 في ميونيخ بهدفين لنجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو و4-2 في مدريد منها هاتريك للأخير، في طريقه إلى اللقب الثاني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

لكن بايرن اختلف كثيرا عما كان عليه في الموسم الماضي، ويقوده منذ تشرين أكتوبر 2017 المدرب المخضرم يوب هاينكس (72 عاما)، آخر من أحرز معه اللقب الأوروبي في 2013 حين توج بالثلاثية التاريخية (مع الدوري والكأس المحليين).

ويأمل بايرن بتكرار الثلاثية مع هاينكس، فهو توج بلقبه السادس على التوالي في الدوري، ووصل إلى نهائي الكأس ضد فرانكفورت.

المصدر: أ ف ب