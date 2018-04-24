رحيل هنري ميشال المدرب السابق لمنتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الوطني للاعبين المحترفين، اليوم الثلاثاء، عبر تويتر أن هنري ميشال، المدرب السابق لمنتخب فرنسا بكرة القدم بين 1984 و1988، توفي عن 70 عاما.

وأضاف الاتحاد في تغريدة "هنري ميشال، صرح كرة القدم الفرنسية، فارقنا هذا الصباح"، موجهاً "أصدق تعازيه إلى عائلة وأقارب" المدرب الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي إلى الفوز بذهبية أولمبياد لوس أنجليس 1984.

وأمضى ميشال مسيرته كلاعب مع فريق نانت حيث دافع عن ألوانه في 531 مباراة بين 1966 و1982 سجل خلالها 81 هدفا، ولعب مع منتخب بلاده 58 مباراة بين 1967 و1980 سجل فيها أربعة أهداف.

وانتقل ميشال مباشرة بعد اعتزاله اللعب إلى التدريب فاشرف على منتخب دون 21 عاما من 1982 إلى 1984، تولى بعدها مهمة تدريب المنتخب الأول وقاده إلى نصف نهائي مونديال 1986 في المكسيك، لكنه فشل في التأهل إلى كأس أوروبا 1988 وانتهت مهمته في المنتخب بعد التعادل 1-1 مع قبرص المتواضعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 1990.

وأشرف هنري ميشال على تدريب العديد من الأندية العربية كالزمالك المصري والعربي القطري والرجاء البيضاوي، إضافة إلى منتخبات المغرب وتونس والإمارات.

خاض هنري ميشال تجربة طويلة في ملاعب القارة السمراء حيث درب منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وكينيا.

المصدر: أ ف ب